Opening Theehuis in Geertruidenberg brengt leven in de brouwerij: ‘Een heel fijn plekje’

Het is een ware droom die uitkomt voor Saskia de Bever uit Geertruidenberg. Zondag werd in haar stad het Theehuis officieel én in stijl geopend. ,,Het is iets unieks in onze gemeente.”

Servies met kleurrijke bloemetjes, roze cupcakes, taart en live orgelmuziek om de sfeer compleet te maken. Het karakteristieke theehuis, vanwaar De Bever haar verse kruidentheeën met kruiden uit eigen tuin en zelfgemaakte baksels gaat serveren, is nu dan echt werkelijkheid. ,,Ik ben dolgelukkig”, zegt De Bever een beetje geëmotioneerd. ,,Vroeger zei ik al: dit wordt later mijn theehuis. Dat het nu werkelijkheid is, vind ik geweldig.”

Lees ook PREMIUM Eerherstel voor prinselijk plekje: Geertruidenberg krijgt Hoftuin met theehuis terug

Geduld

Even geduld moest ze er wel voor hebben. In 2019 pitchte ze haar idee al bij de gemeente Geertruidenberg. Corona en andere plannen met de locatie leken enige tijd roet in het eten te gooien, maar die zijn nu geen belemmering meer. Mede door inzet van vrienden, familie en stadspromotor Joyce Hijmans is De Bevers’ droom nu werkelijkheid.

De tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Zondag werd het Theehuis in Geertruidenberg geopend. © Pix4Profs-Ron Magielse

En dus is het aan burgemeester Marian Witte de taak om het Theehuis in het bijzijn van heel wat toegestroomd publiek te openen. Ze complimenteert De Bever voor haar doorzettingsvermogen. ,,Het theehuis had weinig functie. Nu hebben we weer een echt theehuis voor inwoners, bewoners van de Riethorst en bezoekers. Iets unieks voor onze gemeente.”

Fijn plekje

De locatie ervan was lange tijd goed verscholen, achter het Bolwerk en de nieuwe Riethorst. Inmiddels is de 450 jaar oude Hoftuin, inclusief het monumentale theehuis in ere hersteld. ,,Een heel fijn plekje”, vindt Riethorstbewoonster Rini van Strien het. Samen met een grote groep bewoners is ze uitgenodigd voor de opening en wat haar betreft zal ze hier in de toekomst vaker te vinden zijn. ,,Ik mag zelfstandig naar buiten en ik hou van wandelen. Ik zal hier samen met mijn vriendin en haar man of mijn zus echt wel vaker iets komen drinken”, zegt ze.

Leven in de brouwerij

Ook omwonende Angela Knoop is blij met de komst van het theehuis en de opwaardering van de oude tuin. ,,Dit is een heel leuke aanwinst voor de omgeving. Er werden hier vaak dingen kapot gemaakt, maar nu is er weer leven in de brouwerij.”

Vooralsnog is het Theehuis, bij goed weer, op vrijdag tussen tien en vijf uur en iedere eerste zondag van de maand geopend. De Bever hoopt van hieruit verder uit te kunnen breiden.