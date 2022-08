Openluchtfilm in Slotpark: weer eerste grotere evenement van JCI Oosterhout

OOSTERHOUT - In het Slotpark in Oosterhout wordt op 3 september om 21.00 uur de openluchtfilm Licorice Pizza getoond. De film is gratis toegankelijk voor iedereen. De organisatie is in handen van JCI Oosterhout, de vroegere Junior Kamer.

Het is, zegt voorzitter Maurits Mol van JCI (Junior Chamber International), weer het eerste wat grotere evenement dat na coronatijd wordt opgezet. De club telt nu dertig jonge ondernemers.

Doel is activiteiten op te zetten die de bewoners en de Oosterhoutse ondernemers dichter bij elkaar brengen. ,,Samen evenementen bijwonen. We komen ook graag in contact met nieuwe, potentiële leden. Zo’n filmavond kan daar aan bijdragen.” Er zitten inmiddels meer activiteiten in de pen, JCI zal daar na de zomer meer over bekend maken.

Licorice Pizza is een romantische comedie uit 2021 van regisseur Paul Thomas Anderson. Het verhaal speelt in de jaren ’70 in Los Angeles en gaat over de ontluikende liefde en vriendschap tussen Gary (Cooper Hoffman) en Alana (Alana Haim). De film kreeg drie Oscarnominaties. Het advies is 12 jaar en ouder.

Praktische tips: neem zelf iets mee om op te zitten. Parkeren kan per fiets dicht bij de film of per auto op het Slotjesveld.