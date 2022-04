Opspattend water, benzinedampen en een fijne bak herrie

Wie het ingerichte terrein betreedt, waant zich in powerboathemel. Onder tenten staan tientallen exemplaren, in alle maten, vormen en kleuren, netjes uitgestald. Op keyboardstandaards. “Ja, die gebruiken we allemaal. Als ze in de aanbieding zijn, lichten we elkaar in. Zodat we direct groot in kunnen slaan”, lacht organisator Frans Kooiman van het Dutch Powerboat Racing Team (DPRT). “Net als bij de zwembadnoodles van schuimrubber. Die gaan namelijk in de boten als drijvers.”