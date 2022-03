Oranjeparkfestival Dongen gaat nu wél door

Geen geld, dus wordt besluit over spoorzone Rijen over verkiezin­gen heen getild

RIJEN - Het prestigieuze spoorzoneproject van Gilze en Rijen gaat even de ijskast in. Dat was de boodschap die de gemeenteraad maandagmiddag per raadsinformatiebrief werd meegedeeld. Het is wethouder Annette Stinenbosch niet gelukt tijdig 15 miljoen euro geld bij elkaar te krijgen om het plan dekkend te maken.

7 maart