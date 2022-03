Oud-gedeputeerde Roel Augusteijn informateur in gemeente Altena

Dongense nummer 2 CDA wel het grootst in ’s Gravenmoer

DONGEN - Geheel in de lijn van de geschiedenis is het CDA bij de lokale verkiezingen in ’s Gravenmoer de grootste partij geworden. De partij kreeg daar 351 stemmen, terwijl de VPD als grootste partij in de gemeente Dongen in dit kerkdorp bleef steken op tweehonderd stemmen.

19 maart