Over de hoofden lopen op de Hoge Ham in Dongen

„Het is een lekker dagje eropuit”, zegt Mirella van de Kasteele. Met haar dochter Selena is ze vanuit Bergen op Zoom naar Dongen gekomen om de jaarmarkt te bezoeken. „Ik was getipt door een vriendin uit Oosterhout. Ze had me verteld hoe groot en gezellig dat evenement is. Heerlijk dat het weer kan. We zijn nu al een uurtje aan het rondlopen, maar we hebben er nog lang geen genoeg van. Selena heeft een jurk gekocht tegen een redelijke prijs.” „Het is een gezellige, leuke markt”, valt haar vriendin Wendy Fransen uit Oosterhout haar bij. „Het mag eindelijk weer. Het is altijd heel gemoedelijk hier. We hebben het gemist.”