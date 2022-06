Overlast in park Vredeoord in Dongen, man met softdrugs op zak aangehouden

Glas in de ballenbak bij basis­school in Rijen na vernielen raam

RIJEN - Een onaangename verrassing voor basisschool Burgemeester van Mierlo in Rijen. Bij de school aan de Catsstraat werd in het pinksterweekend een raam vernield, waarna glassplinters in de ballenbak terechtkwamen.

