Pearl Jam en Metallica staan op Pinkpop dankzij Rob: ‘Magie van concert beleef je niet via scherm’

Het regent ook in Den Hout al dagen, maar het gemoed is opgewekt. Zo'n 120 kilometer verderop staat Landgraaf vanaf vrijdag drie dagen in het teken van Pinkpop. En dat mocht wel weer een keer, constateert Rob Trommelen (62) in zijn monumentale woning aan de Houtse Heuvel. In Landgraaf staan onder meer headliners Metallica, Pearl Jam en Imagine Dragons op het podium.