Personeel bedreigd met messen tijdens overval op casino bij De Korenbeurs in Made

Tuinman Siep draagt bij aan een groener Oosterhout: ‘Het fleurt echt op’

16 juli OOSTERHOUT - Als een echte tuinman zet Siep (2,5), samen met vader Maarten, de eerste plantjes in de grond van hun geveltuin aan de Zandheuvel. En dat is niet de enige geveltuin in de stad. In de Sint Vincentiusstraat, de Kloosterstraat en de Zandheuvel zijn sinds begin deze maand zo’n tachtig geveltuintjes gerealiseerd.