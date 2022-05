Personeelstekort: minder bussen in West-Brabant tot de zomer

BREDA - Er gaan na het Hemelvaartsweekend voorlopig minder bussen rijden in West-Brabant en in de regio Tilburg. Personeelstekort is daarvoor mede de reden, zo laat Arriva weten. Vanaf maandag 30 mei geldt een vakantiedienstregeling.

Het personeelstekort speelt in alle branches, ook in het openbaar vervoer. Eerder besloot Arriva ook al tot een aangepaste dienstregeling in Limburg.

Reisapps

,,Vanaf 30 mei zal Arriva in de regio Noord-Brabant West en rondom Tilburg een vakantiedienstregeling rijden, aangevuld met scholierenlijnen en extra ritten”, zo luidt de verklaring. ,,Met deze aangevulde vakantiedienstregeling wordt onverwachte uitval van diensten voorkómen. Arriva raadt reizigers aan om hun reis vooraf te plannen via de reisapps.”

Lagere frequentie

Deze periode met aangepaste dienstregeling duurt tot en met begin juli, waarna vanzelf de normale vakantiedienstregeling volgt. Arriva benadrukt dat er geen haltes of lijnen uit de dienstregeling worden gehaald. ,,Hierdoor blijft het OV bereikbaar voor iedereen. De aanpassingen zitten vooral in lagere frequenties waarmee bussen rijden op momenten dat dat kan op basis van het reizigersaanbod.”

Personeel

Het reizigersaanbod is lager dan vóór corona. Het scheelt een kleine 20 procent, stelt Arriva. ,,Door de beperkte inzetbaarheid van personeel, onder meer door de naweeën van de coronapandemie en de krapte op de arbeidsmarkt, is het niet mogelijk om de reguliere dienstregeling te rijden. Daardoor vallen nu soms onverwacht of op het laatste moment ritten uit. Door de dienstregeling op voorhand aan te passen, wordt onverwachte uitval voorkómen waardoor reizigers beter kunnen vertrouwen op de dienstregeling in de reisapps.”

Tilburg

De dienstregeling in het oosten van Brabant blijft hetzelfde. ,,Door in Tilburg een stapje terug te doen krijgt de rest van de regio Noord-Brabant Oost ruimte om een betrouwbare reguliere dienstregeling te kunnen rijden. De buslijnen in Noord-Brabant West zijn teveel met elkaar vervlochten waardoor lokale aanpassingen in de dienstregeling geen oplossing bieden. Vandaar dat in de hele regio West op de vakantiedienstregeling met aanvullingen wordt overgeschakeld.”

Veel schoolliners blijven voorlopig de normale dienstregeling rijden, op diverse lijnen worden extra busritten gereden. ,,In het weekend dienstregeling blijft op peil en in Breda blijft het nachtnet in het weekend ook rijden.”

De volledige dienstregeling van de bussen in Brabant is te zien op www.arriva.nl/nieuwsbrabant