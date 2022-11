Plan voor zestig woningen op terrein van jachthaven Dok 12 in Raamsdonksveer

Het plan omvat onder meer negen drijvende woningen in het water, waarvan vier waterlofts in de prijsklasse tot 261.000 euro en vijf watervilla’s in het duurdere segment. Daarnaast komt er een mix van 46 appartementen in diverse prijsklasse en vier kadewoningen aan het water in het duurdere segment.

Waterrijk plan

Ligplaatsen verhuizen

Momenteel onderzoekt Van Rossum of en waarheen hij de ligplaatsen van Dok 12 kan verhuizen. ,,De bestemmingsplanprocedure kent nog een lange weg, dus er is nog voldoende tijd. We hebben altijd gezegd dat we de ligplaatsen willen verhuizen naar een nieuwe eigen locatie en met de laatste ontwikkelingen kunnen we zeggen dat we er vertrouwen in hebben dat ons dit gaat lukken.”