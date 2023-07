Politie rukt uit voor melding woningoverval in Oosterhout, agenten doen onderzoek in straat

OOSTERHOUT - De politie is in de nacht van dinsdag op woensdag uitgerukt voor de melding van een woningoverval in Oosterhout. Agenten deden onderzoek bij een huis aan de Middenlaan, maar het is niet duidelijk wat zich binnen precies heeft afgespeeld.