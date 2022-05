Politie valt woning in Dongen binnen: 57 kilo hennep en 13 kilo hasj gevonden

Autobe­drijf Van Dorst in afgeslank­te derde generatie aan Rijen verbonden

GILZE EN RIJEN - Autobedrijf Van Dorstgroep begon in 1954 in een leerlooierijtje in Rijen, maar groeide groot met uiteindelijk onder meer twaalf garages in West-Brabant en Zeeland. Heemkring Molenheide uit Gilze en Rijen schetst de geschiedenis in kwartaalblad De Mulder.

17 mei