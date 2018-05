Pool (21) jaagt Brabants gezin de stuipen op het lijf: 'Ze kregen de schrik van hun leven'

‘Met De May Kwist gaan we Dongen en Gilze overtref­fen’

12:00 MADE – De populariteit is ongekend. Andere plaatsen boekten al groot succes met de invoering van een dorpsquiz. Zo doen in Dongen jaarlijks 3.000 inwoners mee. Initiatiefnemer Marcel van Groesen uit Made komt daarom met De May Kwist. Een quiz voor Mayenaars. ‘Wij gaan proberen Dongen en Gilze te overtreffen’