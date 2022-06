Protesterende boeren bij Amercentrale: ‘Als het hier dicht gaat, kunnen wij blijven’

De hele dag stond Nederland in het teken van boerenacties. Snelwegen werden geblokkeerd met tractors en strobalen. Boeren trokken naar gemeentehuizen en gingen het Brabantse provinciehuis in Den Bosch binnen. In West-Brabant bleef het lang rustig, maar tegen de avond gingen de boeren ook daar los.

Tractors bij Moerdijkbrug

Tegen 18.30 staan de eerste actievoerende agrariërs met hun machines op de Moerdijkbrug langs de A16 in de berm. Met als blikvanger voor het voorbijrijdende verkeer een groot bord met daarop de tekst: Haagse stront steelt boer zijn grond!

Een stuk of dertien tractors staan in de berm langs de A16 bij de Moerdijkbrug.

,,We willen de burgers niet raken, dus de weg bezetten doen we niet", vertelt loonwerker Kevin Buijs. Maar de boeren uit onder meer Hoeven, Zevenbergen, Langeweg en Fijnaart willen een duidelijk signaal afgeven. De stikstofplannen van minister Christianne van der Wal moeten van tafel.

Quote Als de stikstof­plan­nen worden aangenomen, barst woensdag de bom Kevin Buijs, loonwerker

De Tweede Kamer beslist dinsdag over die plannen. De acties op maandag zijn volgens veel boeren slechts een voorproefje van wat er die dag nog staat te gebeuren. ,,En als de stikstofplannen worden aangenomen, dan barst woensdag pas echt de bom”, voorspelt Buijs die de actie bij de Moerdijkbrug heeft gecoördineerd. ,,Een spontane ingeving. We willen gewoon wat doen .”

Steun

Ze ondervinden redelijk wat steun van met name het vrachtverkeer dat voorbijraast over de brug. De chauffeurs toeteren en steken duimen omhoog. De politie is met veel mankracht aanwezig. ,,We staan hier om de veiligheid te borgen”, zegt een agent. De sfeer in de berm bij de Moerdijkbrug is gemoedelijk, politie en boeren zijn goed in gesprek.

Zeker vijftig vooral jonge boeren voeren actie bij de Amercentrale.

Even later blijken er zeker vijftig boeren bij de Amercentrale te staan. ,,Die hebben anderhalf jaar geleden nog heel veel stikstofruimte er bij gekregen", vertelt landbouwer Erik van Oosterhout. ,,We wilden de directie eens vragen hoe ze dat voor elkaar hebben gekregen. Daar kunnen wij misschien iets van leren”, klinkt het cynisch.

Quote Heel veel boeren zijn ten einde raad Erik van Oosterhout, agrariër

De directie blijkt in Duitsland te zijn, maar er meldt zich wel een werknemer aan de poort. ,,Die heeft ons keurig te woord gestaan. Ons doel is bereikt, we hebben ons zegje gedaan.” Boeren begrijpen er niets van dat de Amercentrale wit kleurt op de stikstofkaart en ogenschijnlijk niks hoeft in te leveren. ,,Hoe kan dat nou", zegt een van de protestboeren. ,,Ze offeren de boeren op. Maar als ze de Amercentrale sluiten, kunnen wij allemaal blijven.”

Boeren willen massaal laten weten dat de stikstofplannen wat hen betreft in de prullenbak verdwijnen. ,,Heel veel boeren zijn ten einde raad”, zegt Van Oosterhout. ,,Dat geluid hoor ik overal om mij heen.”

Boerenprotest bij de Amercentrale in Geertruidenberg.