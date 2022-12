Provincie bereid om Pukkemuk 10 miljoen te lenen, besluit valt later deze maand

De leden van Proviciale Staten hadden vooral kritiek op het risicoprofiel in de beoordeling van gedeputeerde Stijn Smeulders. Die had adviesbureau Zanders gevraagd Pukkemuk te beoordelen op de kans op faillissement. Op basis van bestaande cijfers was het bureau positief, en was het risico dus laag.

Een schatting die het ambtelijk apparaat van de provincie vervolgens maakte over de toekomst was aanzienlijk minder gunstig. Daardoor moet Pukkemuk voor het realiseren van vakantiewoningen, kampeerplekken en een centraal pand een hogere rente betalen als de provincie inderdaad besluit de lening van 10 miljoen te verstrekken.

Bij verschillende statenleden vielen de monden open. Waarom heeft Zanders niet de opdracht gekregen om ook het risico voor de toekomst te beoordelen? Waarom is dat wel gedaan door medewerkers van de provincie? En waarom wijkt de gedeputeerde af van het oordeel van het bureau, iets wat eigenlijk nooit voorkomt? Op die eerste vragen kwam geen duidelijk antwoord, maar gedeputeerde Smeulders haastte zich te zeggen hoe positief hij over Pukkemuk is.

Hoger risico

„Ik ben enthousiast over het voorstel”, reageerde hij. „Pukkemuk is een mooi park, en we willen meer verblijfsaccommodaties in Noord-Brabant. Maar voor Pukkemuk is het een sprong in hun activiteiten. Deze uitbreiding met nachtverblijven is nieuw, en daarom zit er een hoger risico aan vast. Maar binnen hun business case moet het kunnen. Dan houden ze elk jaar nog een half miljoen over.”

Niet iedereen was het eens met de argumentatie van de gedeputeerde. Volgens Maurice Spapens (SP) vloeien nachtverblijven voort uit de huidige recreatie. Bart Verkade (Groen Links) had geen bedenking en tegen het voorstel en bond de gedeputeerde op het hart om het proces van de aanvraag snel af te ronden. Hij hield Smeulders voor dat tegenover de lening de grond en de gebouwen als onderpand staan, waardoor de provincie relatief weinig risico zou lopen in geval van een faillissement.

De gedeputeerde kreeg verder het verwijt dat de provincie met twee maten meet. Grote bedrijven als de Efteling, Beekse Bergen en Eindhoven Airport hebben wel grote leningen gekregen tegen gunstige voorwaarden. Een klein bedrijf als Pukkemuk wordt anders behandeld, vond men. Stijn Smeulders wilde er niet aan. „Daarover gaan we het niet eens worden”, zei hij meermaals. Half december valt het besluit.