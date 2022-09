Raad Dongen kribbig uit de startblokken: ‘We moeten als gemeente de regie houden’

Deze twee afvalcoa­ches zorgen voor een schoon Oosterhout: tips, goed gesprek en soms een boete

OOSTERHOUT - Afval scheiden in Oosterhout gaat op zich best goed. Veel inwoners doen hun best, maar het kan beter. Daarom zet de gemeente sinds kort twee afvalcoaches in. ,,Uiteindelijk wil iedereen een schone stad.”

23 september