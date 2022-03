Raamsdonksveer trekt nog één keer het carnavalspak aan met halfvasten

Dat carnaval vier weken geleden door kon gaan, was al een enorme opkikker. Met halfvasten kwam daar een toetje bij: het Houd um Vastenbal. De organisatie was in handen van CV De Pleeboys, een vaste waarde in het Veerse carnaval. Er waren in De Witte Leeuw optredens van onder meer Jan Biggel, dj Willem de Wijs, Muchos Begaoijos en Alle 13 Jaanke.