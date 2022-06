Rancune en onvrede, Geertruidenberg komt er maar niet uit met vorming nieuw gemeentebestuur

In de Geertruidenbergse politiek was er de afgelopen weken veel onvrede over de formatie. Grootste partij Keerpunt’74 wilde een college vormen met de VVD en SVP, een college dat steunt op een minderheid. Dat leidde tot grote verontwaardiging bij andere partijen.

Impasse

Voor de formateurs de reden om hun opdracht terug te geven aan het bestuur van Keerpunt’74. De partij spreekt van een moeizaam formatieproces en vreest een impasse. ,,Er is nu niet het gevoel bij de formateurs dat ze kunnen komen tot een stabiel bestuur”, licht Keerpunt’74-voorzitter Rob van Raamsdonk toe. ,,Dat heeft te maken met meerdere factoren, mede gevoed in de media. Partijen hebben het idee dat niet met mensen maar óver mensen wordt gesproken.”

Zo was het verwijt van Lokaal+ , de een na grootste partij, dat Keerpunt‘74 alleen maar bezig was met de invulling van de wethoudersposten.

Nieuwe formateur

Rancune

,,Wij zijn van plan een nieuwe, onafhankelijke formateur aan te stellen”, zegt Van Raamsdonk. ,,We hebben een transparant en open proces willen voeren. Het gevoel is dat een minderheidscollege niet gaat aarden, omdat raadsvoorstellen zouden kunnen worden afgeschoten op basis van rancune. Terwijl het juist de bedoeling is dat iedereen over de inhoud kan meepraten.”