Rechtbank: viermaal geen straf voor dubbele drugsmoord in vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe

Test in Raamsdonks­veer: ‘Elektrisch wegtrans­port kán!’

6:01 RAAMSDONKSVEER - Emissievrij rijden is hot. Maar de aandacht beperkt zich tot stadsdistributie, bussen of vuilniswagens. Ook Henk Adriaanse, beroepsvervoerder in Raamsdonksveer, wist niet beter. Tot hij met eigen ogen zag dat zijn zware vrachtwagens op batterijen kunnen rijden. ,,Elektrisch rijden kan!", bewijst zijn praktijktest. ,,Waar wachten we op?”, is sinds enkele weken zijn missie op Linked In, het online zakelijke netwerk.