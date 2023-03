Riane en Bart liggen 's nachts wakker van zwiepende wieken: 'Ons woongenot is compleet naar de knoppen’

Raad staat voor pittige afweging: wel of geen megawind­tur­bi­nes in Oranjepol­der?

OOSTERHOUT - Gaan de twee omstreden megawindturbines van 235 meter tiphoogte in de Oranjepolder in Oosterhout er komen of niet? De gemeenteraad staat dinsdag 4 april voor een lastige afweging. Het verzet is onverminderd groot.