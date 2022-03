Rondleiding museum De Looierij in Dongen

Tijdens de zogenaamde instaprondleidingen krijgen bezoekers alles te horen over de tijd van het ambachtelijk looien, ooit een wezenlijk onderdeel van de Dongense samenleving. Ook de regio was van groot belang voor het looien. Eikenbomen in de omgeving zorgden voor de looistof. Het water van de Donge was een essentieel onderdeel in het looiproces.

Dongen was vroeger een hot spot voor leerlooiers. Rond 1900 was 25 procent van alle Nederlandse looierijen in Dongen gevestigd. Ook elders in Brabant waren er veel. Ze ontstonden daar door gunstige natuurlijke omstandigheden, zoals de aanwezigheid van zuiver stromend water en voldoende eikenschors en huiden. Later ontstonden er vooral in Dongen leerlooierijen op industriële basis. Op basis hiervan ontstond dan weer een uitgebreide schoenenindustrie, die vooral bekend is van de Langstraat.