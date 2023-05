Rotterdammer (27) opgepakt in het ziekenhuis na crash tegen vrachtwagen op A27 bij Oosterhout

Van Mook strijdt voor kansenge­lijk­heid: ‘Iedereen kan een keer flink pech hebben en in de schulden raken’

OOSTERHOUT - Ze vertegenwoordigt in haar eentje de Partij van de Arbeid in de Oosterhoutse gemeenteraad, werkt overdag bij de provincie Noord-Brabant en zet zich vol in tegen kansenongelijkheid. Marie-Louise van Mook (38) heeft een missie en is niet bang om zich hiervoor in te zetten. ,,Waarom gaan we meteen uit van fraude als er iets niet klopt met de belastingtoeslagen?”