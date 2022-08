Ruijtenberg bouwt al 113 jaar schepen langs de Donge: ‘Vroeger kon je over de boten naar de overkant lopen’

Brandweer rukt groots uit voor gevaarlijk mengsel in laboratori­um SGS Oosterhout

OOSTERHOUT - Bij werkzaamheden in een laboratorium van SGS aan de Everdenberg in Oosterhout is een gevaarlijk mengsel ontstaan van zoutzuur en salpeterzuur. De brandweer is met acht voertuigen uitgerukt om het mengsel af te zuigen.

