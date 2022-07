Ruim baan voor de roerdomp in Oosterhout

Om Raamsdonksveer bereikbaar te houden wordt een nieuwe verbinding aangebracht vanaf de A59 door de Statendamweg in Oosterhout aan de noordzijde door te trekken. Bij De Hillen komt een turborotonde te liggen, waarna de weg het natuurgebied doorsnijdt en via een brug over de Donge, ten zuiden van industrieterrein Statendam uiteindelijk aansluit op de Eendrachtsweg ten westen van de Kloosterhoeve.

Het tracébesluit A27 is een landelijk besluit, daar kan Oosterhout niets meer aan veranderen. Maar heb bij de herinrichting dan in elk geval aandacht voor de flora en fauna, sprak Van der Pluijm. ,,Roerdompen en ijsvogels kom je niet overal in Oosterhout tegen. Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd. Gebruik geluidsarm asfalt en maak een groene oversteek bij de brug. Dan heb je een grote aaneengesloten gebied. En zorg dat Rijkswaterstaat de verloren gegane natuur niet compenseert in - pak hem beet - Flevoland, maar gewoon in Oosterhout.”