Ruzie voor kroeg in Oosterhout met bloederige afloop: man met mes tegen de grond geslagen uit ‘zelfverdediging’

Einde aan rotte plek in hartje Oosterhout: bouw appartemen­ten begint op terrein Ligtvoetga­ra­ge

OOSTERHOUT - Hoe lang heeft het Ligtvoet-terrein aan de Keiweg in Oosterhout braak gelegen? Twintig jaar? Vijfentwintig? Hoe dan ook, er is eindelijk beweging. De bouw van 22 appartementen in de sociale huursector is begonnen.

12:30