Ruzie voor kroeg in Oosterhout met bloederige afloop: man met mes wordt tegen de grond geslagen uit ‘zelfverdediging’

Gouden Tendo is een familie­club in Dorst waar alle leden helpen: ‘Zo houden we de contribu­tie laag’

DORST - Het is een echte familieclub. Waar iedereen elkaar kent en de voorzitter, als het nodig is, moeiteloos even bijspringt achter de bar. Welkom bij Tendo, de tennisvereniging in Dorst die precies vijftig jaar bestaat.

10:30