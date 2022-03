Scharrelvarkens Doutzen, Kelly en Froukje zijn de ‘grote vriendinnen’ van deze boerin

Galvanitas in Oosterhout wil als culturele broed­plaats weer een begrip worden

OOSTERHOUT - Het had nu al de culturele trekker van Oosterhout kunnen zijn, ware het niet dat de coronacrisis roet in het eten gooide. Nu het virus lijkt over te waaien opent de voormalige Galvanitasfabriek de poorten zonder beperkingen voor het publiek. Reden genoeg om daar een kijkje te nemen.

8 maart