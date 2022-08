‘Schilderen en kleien vormen nu mijn identiteit’

Op de olieverfschilderijen staan inkijkjes van jaren her in Delfshaven, Leiden en Brielle. Dat is geen toeval. Jacqueline Herrema is opgegroeid in Rotterdam, en heeft in Brielle gewoond. En in Leiden schilderde haar overgrootvader, een schipper, taferelen op stukken hout in zijn kostbare vrije tijd. Van hem, zo hoorde ze van haar oma, komt haar talent en voorliefde voor tekenen, verf en palet vandaan. En dat ze juist kiest om de meest fraaie bouwwerken te vereeuwigen, heeft ook met dat verleden te maken: ze is een nazaat van een regentenfamilie.