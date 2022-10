Scholen in Oosterhout zijn ook in beeld voor duurzaamheidslening: ‘Goed voorstel’

,,We moeten dit goed uitzoeken, we komen met een voorstel terug”, reageerde de wethouder eerder deze week op de inbreng van raadslid Marie Dujardin van Gemeentebelangen tijdens het debat over schoolgebouwen.

Drukken energiekosten

Goede en ‘gezonde’ scholen zijn volgens Dujardin van groot belang. Ze wil daarom dat er haast gemaakt wordt met het ‘energieverhaal’ en met het drukken van de energiekosten voor de scholen. Ze denkt aan isolatie, groene daken en zonnepanelen.

Het toeval wil dat het Rijk nog maar net heeft vastgesteld dat verduurzaming onder ‘onderhoud’ valt en daarmee bij de schoolbesturen ligt. Tot voor kort lag die taak bij de gemeente, vallende onder ‘renovatie en nieuwbouw’.

Ook fractievoorzitter Peter de Laat van Voor Heel Oosterhout reageerde enthousiast: ,,Dit is een heel goed iets. Hier hebben alle scholen gemak van. Hier ben ik zeker voorstander van.”

Quote Kunnen kinderen nog wel veilig naar school? Hoe waarborgen we dat scholen worden aangepakt? Marie-Louise van Mook, Fractievoorzitter PvdA

Het debat over de schoolgebouwen en de plannen ervoor, waar alle partijen complimenten voor gaven, draaide verder met name om de termijnen waarop de veelal verouderde schoolgebouwen (gemiddeld 35 jaar oud) worden aangepakt. Dan gaat het om renovatie of nieuwbouw.

Delta Onderwijs (19 scholen in het primair onderwijs) slaakte onlangs nog een noodkreet omdat termijnen worden gebruikt van 5 tot 10 jaar en 10 tot 20 jaar. Waar de scholen juist willen weten waar ze aan toe zijn.

Het was met name fractievoorzitter Marie-Louise van Mook van de PvdA die Delta steunde in die noodkreet. Ze riep op om de scholen waar het binnenmilieu het slechtst is naar voren te halen. ,,Kunnen kinderen nog wel veilig naar school? Hoe waarborgen we dat de scholen worden aangepakt? Waarom is de jaarplanning eruit gehaald?” En: ,,Maak duidelijk wanneer welke school aan de beurt komt.”

Onderhoud van wegen

Ze maakte een vergelijking met het onderhoud aan wegen: ,,Waarom kan het daar wel?” Raadslid Martijn Louwerens van GroenLinks steunde haar: ,,Als het bij mobiliteit kan, waarom dan bij de scholen niet?”

De planning van onderhoud aan wegen is een ‘ander verhaal’, stelde Beenhakker. Dat is volgens hem een stuk minder complex. ,,Er ligt een scan met prioritering. Aanvankelijk stonden er jaartallen in het IHP, we hebben besloten die eruit te halen. Maar we tornen niet aan de ambitie.”

Beenhakker: ,,De realiteit is dat we moeilijk kunnen vooruitkijken. Er zijn onzekerheden over grondstoffen, de arbeidsmarkt, corona, de oorlog. Maar we beginnen, we voeren uit en evalueren om de twee jaar.”

Islamitische school

De wethouder vervolgde: ,,Ja, kinderen kunnen veilig naar school, ook al is het niet altijd koek en ei.” VVD-raadslid Harm Mertens pleitte nog voor medegebruik van de scholen door verenigingen en de kinderopvang, zonder oneerlijke concurrentie te veroorzaken. Beenhakker zei dit ter overweging mee te nemen, net als meer bewegingsles.

Vragen waren er ook over de komst van een Islamitische basisschool. Volgens de wethouder is een aanvraag goedgekeurd door het ministerie van Onderwijs. ,,We kijken wat nodig is, wat de wensen zijn en zoeken een locatie. We komen hier bij u op terug.”