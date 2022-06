Scooterbestuurster zwaargewond geraakt bij ongeval in Raamsdonk, traumahelikopter geland

The Young Stage Band 35 jaar: ‘Bij ons geen vlugge loopjes, wij spelen voor publiek’

RAAMSDONKSVEER - Je hebt James Last, het Metropole Orkest en je hebt The Young Stage Band. Als je die vergelijking aan de zeventien muzikanten van de Veerse bigband voorlegt zullen ze er meteen om moeten lachen. Van de vlugge loopjes moeten zij het niet hebben, wel van het entertainment. Toch: ze speelden in Ahoy, in het Gelredome en ze bestaan al 35 jaar.

