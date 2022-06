Scooterrijder (19) onder invloed rijdt door na botsing in Oosterhout

De politie heeft een blaastest uitgevoerd en speeksel afgenomen. De scooterrijder bleek zowel onder invloed van alcohol als van drugs te zijn. Ook had hij een vlindermes op zak. Dat is in beslag genomen. De eigenaar van de bestelbus is geïnformeerd over de schade aan zijn voertuig. De scooterrijder is aangehouden en zit vast.