SDG Lokaal wil aanjager zijn van een gezonde toekomst: ‘Wereld schreeuwt om duurzaamheid’

‘Eindeloos’ kunstwerk met grof geweld vernield in hartje Rijen: ‘We zijn met stomheid geslagen’

RIJEN - Verbijsterd is Adriaan Seelen. Zaterdagochtend kreeg hij bericht dat zijn kunstwerk op het Raadhuisplein in zijn woonplaats Rijen volledig is vernield. ,,Dit moet door cultuurhaters gedaan zijn.”

16 april