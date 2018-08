Seks met 15-jarig wegloopmeisje: 160 uur taakstraf voor Oosterhouter (38)

Een meerderjarige mag geen seks hebben met een meisje van 15. De wet is daarover volstrekt helder. Al zegt ze 22 te zijn en ziet ze er erg volwassen uit. En ook niet als er sprake is van een liefdesrelatie. Een 38-jarige man uit Oosterhout moet voor die misstap een taakstraf uitvoeren van 160 uur.

Bovendien heeft de rechtbank in Breda hem een half jaar voorwaardelijk opgelegd, met een proefdtijd van twee jaar. Het meisje was in de nazomer van 2016 weggelopen uit de jeugdinstelling Juzt in Rijsbergen, waar ze verbleef vanwege problemen thuis.

Een vriend had de Oosterhouter gevraagd of het meisje tijdelijk bij hem kon intrekken. Ze had gezegd dat ze 22 was en dat stond ook op haar Facebook-profiel. De man wist niet dat zijn nieuwe huisgenote tweemaal eerder, in 2014 en in 2015, als vermist was opgegeven. De politie kon haar toen met veel moeite opsporen.

Vrijwillig

De twee kregen een relatie. Ze waren daar heel open over. Iedereen schatte het meisje ouder. En ineens stond de politie op de stoep. De Oosterhouter werd aangehouden omdat hij haar onderdak had verleend. Hij werd veroordeeld voor het onttrekken van een minderjarige aan het ouderlijk gezag.