Slecht berijdbaar en regenwater dat blijft staan, maar nu is het genoeg voor de Onderdijk in Wagenberg

Witte rook in Gilze en Rijen: Kern‘75 sluit verband met Groen Gilze en Rijen en PvdA

RIJEN - Witte rook in Gilze en Rijen. Daar is al een coalitie in de maak. De eerste in de regio. Kern‘75, Groen Gilze en Rijen en de PvdA gaan het samen proberen.

27 maart