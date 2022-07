Snorscooter komt ten val in Raamsdonksveer

VVD Drimmelen pleit voor energietoe­slag om verenigin­gen en sportclubs overeind te houden

MADE - Als de elektriciteits- en gastarieven op het huidige hoge niveau blijven, komen Drimmelense ondernemers in de problemen. Reden om nu al na te denken over een energietoeslag om het sociale leven overeind te houden, vindt de VVD-fractie in die gemeente.

27 juli