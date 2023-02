Snotnarren zorgen met grootste jeugdkapel voor Kaaiendonkse kakofonie

Rijen heeft al een prinses, Marcia d’n Irste: ‘Koester tradities en omarm nieuwe initiatie­ven’

RIJEN - Een boerinneprotest om meer vrouwen in ‘het mannenbolwerk’ van carnaval te krijgen, zoals in Bergen op Zoom, is in Rijen niet nodig. Daar hebben ze dit jaar voor het eerst een prinses carnaval. ,,Het is een feest voor iedereen.”