Sociale huurmarkt regio Oosterhout verder onder druk, maar wel veel ‘slapers’

Dat is zowaar een lichtpunt in deze donkere huisvestingstijden. Uit cijfers van woningcorporatie Thuisvester blijkt dat het aantal ingeschreven woningzoekenden in Oosterhout momenteel 10.619 bedraagt, terwijl dat een jaar geleden nog 10.490 was. In de gemeente Geertruidenberg bedraagt dat aantal nu 2.575 en een jaar geleden 2.490.