Speurhonden zoeken naar gehandicapte Hebe (10) bij Zijlweg in Raamsdonk

met videoRAAMSDONKSVEER - Er is dinsdag een grote zoektocht gaande naar het gehandicapte meisje Hebe (10) uit Vught en haar begeleidster (26). Zij waren voor het laatst gezien in de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer, waar haar dagbesteding is. Op dit moment wordt er bij de Zijlweg in Raamsdonk gezocht met speurhonden.

In deze omgeving vliegt ook een politiehelikopter rond. Er wordt nadrukkelijk opgeroepen om niet in het gebied bij de Zijlweg rond te lopen, omdat de speurhonden dan van streek raken. De burgerzoektocht is afgeschaald zodat de politie en de speurhonden hun werk kunnen doen.

Het gehandicapte meisje was met haar begeleidster (26) op weg vanuit dagbesteding ‘t Overstapje in Raamsdonksveer naar haar huis in Vught, maar is niet thuis gekomen. Maandagnacht werd een politiehelikopter ingezet om het tweetal te zoeken.

Via een Amber Alert deed de politie dinsdagochtend een oproep aan iedereen om uit te kijken naar Hebe die in levensgevaar is. Hebe heeft volgens de politie zorg nodig. ,,We focussen ons in eerste instantie op het kind dat we veilig thuis willen brengen”, aldus een woordvoerder. Volgens Henk Smeets, de opa van Hebe, houdt de familie op advies van de politie ‘radiostilte'. ,,Het Amber Alert doet zijn werk.”

Grootschalige zoektocht opgezet

Alle wegen en waterwegen op en rond de route tussen Raamsdonksveer en Vught worden onderzocht. De politie geeft aan alle middelen in te zetten om het tweetal te vinden.

Een vriendin van Hebe's moeder coördineert de zoektocht van familie, vrienden en andere mensen die willen helpen. Dit doet ze om Hebe's familie te ontzien. Ze onderhoudt daarbij nauw contact met de politie.

Er is een Whatsapp-groep opgezet, waarin mensen onder meer de routes delen waar ze al gezocht hebben. Ook vrienden van de begeleidster helpen mee om het tweetal te zoeken. Er wordt met name gezocht op landweggetjes tussen Vught en dagbesteding 't Overstapje. Mensen die zoeken worden gewaarschuwd om als ze een remspoor zien er daar niet in te gaan staan in verband met het sporenonderzoek.

Politie onderzocht sloot naast de snelweg

De politie zocht dinsdagochtend rond 10.45 uur in een sloot langs de snelweg bij Raamsdonksveer. De ouders van de begeleidster stonden op een viaduct toe te kijken. Toen de politiewagen doorreed, was er veel opluchting.

Hebe en haar begeleidster zijn maandagavond voor het laatst gezien in de Sint Theresiastraat in Raamsdonksveer in een zwarte Kia Picanto PR425K. Deze auto is van de begeleidster. Ze zijn daarna in onbekende richting vertrokken.

Hebe draagt een paarse rugtas, felroze jas en zwarte rok. Ze loopt wankel, met haar voeten naar buiten en een zeer ernstige prikkelverwerkingsstoornis. Haar ontwikkelingsleeftijd is tussen 6 en 18 maanden. Haar begeleidster, van wie de politie de identiteit niet wil prijsgeven, is een 26-jarige vrouw met blond, halflang haar en blauwe ogen. Maandagavond werd via Burgernet rond 21.30 uur al gevraagd uit te kijken naar de vrouw en het meisje.

Hebe is vermist in Raamsdonksveer.

Quote Wij zijn in shock Moeder van Hebe

De moeder van het meisje schreef in een bericht op Facebook maandagavond dat de begeleidster het meisje thuis zou brengen. “Wij zijn in shock”, aldus de vrouw. Ze schreef dat er gezocht werd tussen Raamsdonksveer en Vught. De politie kan dinsdagochtend niet zeggen op welke plekken gezocht wordt naar de twee.

Vanwege de ingewikkelde zorgvraag van Hebe, richtten haar ouders in 2020 in Vught het ‘HebeHuis’ op omdat ze eigenlijk nergens anders met hun dochter terecht konden. Het Hebehuis is gevestigd in het complex De Groene Beuk aan de Van Voorst tot Voorststraat in Vught. Een plek waar Hebe tot rust kon komen.

In mei van dit jaar startte Hebe bij dagbesteding 't Overstapje in Raamsdonksveer. ‘We hebben er voor geknokt om haar uit het isolement te halen en een plekje in de wereld te geven', schetste moeder op Facebook.

Vermissing komt aan als mokerslag

De vermissing is als een mokerslag aangekomen bij het Overstapje in Raamsdonksveer. Dat valt onder Prisma in Waalwijk. ,,We maken ons grote zorgen, zoals heel Nederland zich zorgen maakt”, zegt woordvoerder Karim Hammadi Prisma, instelling voor mensen met een beperking. ,,We hebben korte lijnen met de familie en politie en onze rol is nu vooral steun geven aan hen, begeleiders en cliënten.”

Er is een Amber Alert uitgegaan voor de vermiste Hebe.

Dagbesteding 't Overstapje in Raamsdonksveer

De politie zocht in een sloot langs de snelweg bij Raamsdonksveer. Toen de politieauto doorreed was er bij de familie van de begeleidster veel opluchting.