Stapels aan nepmerkkleding gevonden in huis in Raamsdonksveer

De politie deed de vondst na een digitaal onderzoek, vermoedelijk omdat er een onlinehandel naar de kleding is. De bewoner gaf bij aankomst van de agenten aan dat hij geen nepmerkkleding had en dat ze overal mochten kijken.

De bewoner gaf uiteindelijk toe dat hij toch wel nepmerkkleding had. De kleding, die vermoedelijk voor de verkoop bestemd was, is in beslag genomen en naar het bureau in Oosterhout gebracht. Naar de handelaar wordt onderzoek gedaan.