Stevige buien met een enkele keer onweer in Oosterhout vandaag

Arrestatie­team urenlang ingezet in Bredase wijk Tuinzigt na dreiging met vuurwapen

BREDA - Een arrestatieteam van de politie werd in de nacht van zaterdag op zondag urenlang ingezet in de Bredase wijk Tuinzigt nadat iemand had gedreigd met een vuurwapen. De Ahornstraat was volledig afgezet en geblokkeerd met politiewagens.