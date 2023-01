Stichting Leergeld wil harde afspraken om toekomst veilig te stellen: ‘Veel meer aanvragen voor steun’

Binnenkijken bij Heleen is dolgeluk­kig met woonwagen ‘tante Mieke’: ‘Met zestien kilometer per uur kom je niet heel erg ver’

BREDA - Welke verrassing wacht er na de volgende bocht? Waarheen leidt de volgende weg? Heleen van Doremalen (59) tuft met haar huisje op wielen de vrijheid en het avontuur tegemoet met 16 kilometer per uur. Ze is dolgelukkig in haar salonwagen.

18 januari