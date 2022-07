Streep door Ronde van Hank en dat is voor het eerst sinds 1954: ‘Dit is overmacht’

Alternatieve routes

,,Het zal straks wel gek voelen”, zegt organisator Ronald Krijnen. De tweede zondag van september staat altijd in het teken van de ronde van Hank.” Krijnen woont zijn hele leven al in het dorp, en weet niet beter dan dat de wielerronde plaatsvindt. ,,Ik begon als toeschouwer, later was ik deelnemer en nu organisator.” Ondanks dat het heel zonde is, heeft Krijnen de afgelasting geaccepteerd: ,,Het is overmacht.”

De organisator laat weten dat er veel is gekeken naar alternatieve routes binnen en buiten het dorp. ,,We hebben nog gezocht naar andere rondes, maar die werden te kort. Onze ronde is normaal 1260 meter, nu zou dat 800 meter worden. Dat is niet te doen met een heel peloton.” In het dorp is het ook moeilijk om een rechte lijn te vinden, en met te veel bochtenwerk komt de veiligheid van de renners in gevaar.