Brasserie Pigalle in het centrum van Oosterhout zoekt nieuwe uitbater

OOSTERHOUT - Brasserie Pigalle op de markt in Oosterhout is na één jaar alweer op zoek naar een nieuwe exploitant. Vanwege privéredenen is de huidige uitbater niet in staat om door te gaan. De zaak kwam vorig jaar tot stand met behulp van een openbare crowdfunding, waar sympathisanten in totaal 180.000 aan extern geld bijdroegen.

29 juli