‘Supergevaarlijke’ spoorovergang Dorst krijgt eindelijk speciale strook voor voetgangers

Koninklij­ke onderschei­ding voor Jan van Rijen uit Galder

GALDER/BREDA - Jan van Rijen is zaterdag door burgemeester Lieke Schuitmaker van Alphen-Chaam benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de onderscheiding tijdens de barbecue van Scouting Ginneken, waar hij voorzitter is.