Suze, Ties en Eva worden lekker vies, omdat het kan én omdat het mag

Op meer dan 500 plaatsen in de provincie speelden ruim 34.000 kinderen met modder. De ModderDag is een initiatief van IVN Natuureducatie. ,,Heerlijk buitenspelen in de natuur is belangrijk voor kinderen”, stelt projectleider Marc Veekamp. ,,Het is goed voor de motoriek, tegen overgewicht, maar ook in sociaal-emotioneel opzicht. Kinderen worden er echt gelukkiger van.”