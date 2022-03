Tandarts Cees Hanken (75) wil niet stoppen met werken: ‘Tenzij ik ineens ga trillen, want dat kan echt niet in dit vak’

Gelach klinkt vanuit de koffiekamer van Tandartsenpraktijk Hanken in Oosterhout . Tandarts Cees Hanken (75), assistente Wies Prekop (62) en patiënte Wilma van Vugt (71) praten over de praktijk. Als Hanken even niet weet over welke patiënt Wies het heeft, somt ze diens behandelingen op. Hanken: ,,Oh die ja, ja dat was me er een”.