Thuisvester bouwt en verduurzaamt, maar ‘als het zo doorgaat is het geld straks op’

Dongen verplaatst dertig Oekraïense vluchtelin­gen van De Volckaert naar GGZ-locatie en Don­gen-Vaart

DONGEN/OOSTERHOUT - De gemeente Dongen gaat dertig vluchtelingen uit Oekraïne huisvesten op de GGZ-locatie en in Dongen-Vaart. Zij verblijven nu nog in De Volckaert. Veertig andere Oekraïners werden eerder ondergebracht in het voormalige broederhuis Glorieux waar ook Poolse arbeidsmigranten verblijven.

25 juni