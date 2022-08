Tienduizenden patiënten kunnen na computerhack nog steeds niet terecht bij tandartsen Colosseum Dental

De ene boom is de andere niet: Gilze en Rijen kijkt voortaan naar waarde van bomen

RIJEN - In de straten Riekevoort en Mosselaar in Rijen worden 61 bomen gekapt. Dat is voor de gemeente het startpunt om een nieuw systeem uit te proberen, in de hoop het bomenbestand gezond en toekomstbestendig te maken.

3 augustus