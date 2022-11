Toen Bram van der Vlugt stopte, ging het pak van de Sint naar Geertruidenberg: ‘Peter ís de echte’

Oosterhout gaat bevolking wekelijks informeren over crisis­fonds: sociaal team beoordeelt aanvragen

OOSTERHOUT - De gemeente Oosterhout gaat de bevolking wekelijks in het Weekblad en via social media informeren over de mogelijkheden en de regels van het crisisfonds. Het fonds is bedoeld voor bewoners, verenigingen, stichtingen en kleine ondernemers die door de stijgende lasten en energiekosten in problemen komen.

10 november